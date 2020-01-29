Убитого ребенка вместе с мертвой матерью нашли в Красноярске

Леденящая кровь история произошла в Красноярске. Следователи расследуют дело об убийстве трехлетнего мальчика. Его тело нашли в квартире рядом с мертвой матерью.

Отец ребенка, который не жил с семьей, пытался войти в квартиру днем 28 января. Когда ему никто не открыл, он залез в помещение через балкон и обнаружил тела сына и его мамы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону.

«По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама», — сказано в сообщении ведомства.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В квартире работают следователи. Во время расследования СК выяснит, следили ли за семьей сотрудники органов опеки и попечительства.