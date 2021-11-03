Убитого ножом в глаз мужчину нашли в Подольске

В одной из квартир на улице Армии в Подольске полицейские обнаружили тело 30-летнего мужчины с ножом в глазу. Главной подозреваемой в убийстве стала 28-летняя девушка, которую уже задержали.

Как написал сайт kp.ru со ссылкой на источник в органах, наряд приехал по вызову соседей, которые пожаловались на шумный скандал, но самой ссоры уже не застал. Дверь в квартиру нарушителей была открыта, мертвый мужчина находился в одной из комнат. Прибывшие медики были бессильны — оставалось только констатировать смерть.

Правоохранители решили пройтись по квартирам и опросить соседей. Подозреваемая в настоящий момент девушка сама вышла к полицейским, но в показаниях запуталась и занервничала, а потом и вовсе призналась в содеянном. Оказалось, что квартира принадлежит мужчине. Там они вместе проводили время и выпивали, а потом поссорились, после чего она нанесла молодому человеку смертельный удар в левый глаз и убежала к себе, в квартиру рядом.

Сейчас против женщины возбудили уголовное дело, вскоре следователи направят в суд ходатайство для ареста подозреваемой.