Криминал 01 декабря 2023, 03:10 Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы Sabah: убитая в Турции россиянка Ирина жаловалась на угрозы от второго мужа Freepik

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Убитая в турецком городе Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на угрозы от любовника. Об этом сообщила газета Sabah, сославшись на источники в правоохранительных органах.

В России у женщины был муж — богатый бизнесмен. Но шесть лет назад она приехала в Бодрум с новым возлюбленным из Литвы Андреем Кушлевичем.

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«Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей», — сообщил источник газеты.

Из-за угроз Ирина решила продать дом в районе Коначик и сбежать из Бодрума. Своим близким она объясняла, что ее жизнь в опасности.

По данным издания, Двизова и Кушлевич поженились в Литве, но потом развелись. После этого женщина пыталась лишить экс-супруга родительских прав на их общих детей.

Тела матери и дочери обнаружили завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего литовца Кушлевича. Мужчина бежал из Турции с малолетним сыном от Ирины.