Эксклюзив 29 ноября 2023, 12:38 Убитая в Турции россиянка судилась за акции «Норильского никеля» и воспитание ребенка Убитая в Турции россиянка Двизова судилась с экс-мужем за права на ребенка Paul Zinken/dpa/globallookpress

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С убитой в Бодруме россиянкой судилась родственница ее бывшего гражданского мужа и отца старших детей. Она требовала отдать часть акций горно-металлургической компании «Норильский никель». «360» обнаружил информацию об иске на сайте судебных и нормативных актов России.

В 2013 году уроженка Львова Татьяна У. — жена Отара У., который в прошлом состоял в отношениях с Ириной Д., подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Последняя стала одним из трех ответчиков. В марте 2011 года мужчина умер, и родственники делили между собой унаследованные акции «Норильского никеля». Истица требовала выделить долю ей и двум ее детям, в общей сложности на наследство претендовали семь человек. Суд встал на сторону вдовы.

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Ирина в 2021-2022 годах судилась за воспитание ребенка. Иск подал Кушлевич А. Карточку дела опубликовали на сайте судов общей юрисдикции Москвы, а рассмотрел дело Кунцевский районный суд.

Женщина переехала в Турцию не так давно. В 2019 году она жила в Вильнюсе, но приезжала в Россию на лечение. В апреле того года вышло промо-видео самарского «Центра здоровья Устиновой», в котором Ирина рассказывала об очередном курсе процедур.

Завернутые в простыню тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери нашли недалеко от населенного пункта Ичмелер в Турции. В убийстве заподозрили бывшего мужа Ирины, гражданина Литвы, экс-телохранителя и фигуранта уголовного дела о краже драгоценностей. По одной из версий, он забрал сына и скрылся.