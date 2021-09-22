Убитая в Санкт-Петербурге девушка жаловалась на угрозы мужа в соцсетях

Убитая в Санкт-Петербурге девушка незадолго до смерти жаловалась на угрозы мужа в Instagram. Она рассказала, что переехала от мужа, но он приходил к ней и говорил, что убьет ее.

В Instagram убитой есть целый раздел, посвященный мужу. В Stories она рассказывала о конфликтах с супругом, о решении переехать от него в новую квартиру с детьми.

Источник фото: Instagram

По ее словам, неделю назад, во время очередного скандала, муж достал нож и сказал, что хочет ее прирезать. Девушка добавила, что родственники советовали ей помириться с супругом.

Ранее стало известно, что тело молодой женщины нашли вечером 21 сентября около многоквартирного дома на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге.

По подозрению в убийстве был задержан муж убитой. Предположительно, он решил расправиться с супругой из-за ревности. РЕН ТВ написал, что во время ссоры он схватил нож и нанес женщине несколько ударов, а затем выбросил тело с 13-го этажа.

После этого мужчина скрылся, но уже спустя час приехал в полицию и сознался в содеянном. По факту случившегося открыто уголовное дело. Расследование продолжается, выясняются все подробности случившегося.