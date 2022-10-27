Убитая в Ростовской области девочка попала на видео в день гибели | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 17:12 Убитая в Ростовской области девочка попала на видео в день гибели Камеры наблюдения сняли на видео школьницу, убитую в Ростовской области

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Школьница, убитая в Ростовской области, попала на камеры видеонаблюдения в день убийства. Запись появилась в распоряжении «360».

В объектив установленных в жилом доме камер попал выходивший из подъезда мужчина. Он сел в припаркованную во дворе машину. Вскоре из этой же двери появилась девочка, она прошла мимо автомобиля и удалилась.

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Семья школьницы живет на хуторе Тереховский. Ребенка 24 октября отправили за хлебом. Магазин располагается в соседнем селе. Девочке нужно было просто перейти через мост. Мать подростка в тот же день получила СМС о покупке по карте, но дочь не вернулась домой.

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Мать погибшей в комментарии «360» рассказала, что дочь никогда не задерживалась на улице допоздна, возвращалась с прогулки сразу, как начинало темнеть. В день исчезновения ребенка женщина сразу забеспокоилась, когда он не вернулся домой через час. Стала звонить родственникам, потом отправилась на поиски вместе с мужем. Затем родители обратились за помощью к правоохранителям.

Пропавшего ребенка нашли мертвым. На теле девочки выявили колото-резаные раны и черепно-мозговую травму. По факту убийства школьницы возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.