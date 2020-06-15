Убитая в Красноярском крае школьница жаловалась на изнасилование и угрозы. Полиция не помогла

Убитая в Красноярском крае школьница неоднократно жаловалась правоохранителям на изнасилование и угрозы. Первый раз девочка рассказала об этом полицейским в 2019 году, однако уголовное дело возбуждать не стали.

Об этом сообщила прокуратура Шушенского района Красноярского края. Ведомство провело проверку после народного схода в деревне Нижняя Коя, который собрали из-за убийства 12-летней школьницы.

На основе информации, которую следователи получили от местных жителей, они проверили комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также подразделения по делам несовершеннолетних в ОВД и местной школе.

«Установлено, что органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района в нарушение требований законодательства не проводилась индивидуальная работа с подростками, вступившими в конфликт с законом с целью предотвращения совершения ими повторных правонарушений», — сказано в сообщении.

Прокуратура также отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством, которые погибшая школьница получила в феврале 2020 года. Следователи направили все материалы на дополнительную проверку в полицию.

Отменили постановление, которое отказывало в возбуждении еще одного уголовного дела. В июне 2019 года убитая школьница заявила об изнасиловании, но по какой-то причине ее слова не восприняли всерьез. После дополнительной проверки следователи возбудили уголовное дело.

12-летняя школьница пропала деревне Нижняя Коя 30 мая. Вместе со своей 10-летней сестрой они пошли встречать коров. Закончив с этим, младшая вернулась домой, а старшая девочка осталась на детской площадке. Ее тело нашли в заброшенном колодце 1 июня.