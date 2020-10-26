Убитая петербургская преподавательница перед смертью говорила о болезни

Преподавателя биохимии Екатерину Антонцеву нашли мертвой в одной из квартир в Петербурге. По словам коллег, женщина сообщила о болезни, а после этого исчезла.

«Она у нас работала на полставки, поэтому она не приехала на заседание, но мы от нее получили SMS, что она болеет. Поэтому не сразу стали искать», — рассказал «360» заведующий кафедрой технологии микробиологического синтеза Санкт-Петербургского государственного технологического института Марк Шамцян.

Он добавил, что сотрудники вуза искали Антонцеву по больницам, но так и не нашли. Других подробностей Шамцян раскрывать не стал, так как сейчас идет следствие. Однокурсница петербургской преподавательницы отметила, что та была добрым и отзывчивым человеком.

«Я в шоке, я с ней училась в одном потоке в институте, знаю, что живем рядом. Она умнейший и замечательный человек. Любила химию и науку, приветливая, добрая, веселая, отзывчивая», — поделилась Татьяна.

Один из друзей Антонцевой рассказал, что женщина училась в институте, а затем осталась работать там на кафедре.

Тело 34-летней преподавательницы вуза нашли утром 25 октября. Полицейские увидели повреждения шеи и отрубленный палец на одной руке. Предварительно установили, что на счетах убитой было несколько миллионов рублей. Расправиться с ней могли из-за денег, но точные причины и обстоятельства пока выясняются.