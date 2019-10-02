Убитая арматурой женщина меньше года работала кондуктором во Владивостоке

Перед гибелью жительница Владивостока устроилась кондуктором трамвая. В первую смену она вышла в феврале 2019 года, но осенью ее убил мужчина прямо на рабочем месте. Об этом сообщила замначальника управления по работе со СМИ городской администрации Виктория Лебединец.

Житель Владивостока насмерть забил кондуктора трамвая арматурой Подробнее

«У погибшей остались взрослый сын и внучка, которой всего один месяц. Женщина недавно пришла на работу в ОАО „Электрический транспорт“, в феврале этого года», — рассказала она изданию PrimaMedia.

Лебединец добавила, что сотрудница компании умерла в рабочее время, поэтому сейчас юристы занимаются вопросами выплаты страховки. Она заверила, что семье женщины предоставят всю необходимую помощь.

Кондуктор 1 октября проверяла билеты у пассажиров трамвая. В тот день на конечной остановке на нее напал один из местных жителей и ударил по голове металлической арматурой. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем за собой смерть. Позже удалось задержать преступника.

Сейчас следователи продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства случившегося.