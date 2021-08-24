Подростки из села Тут-Халтуй убили пенсионера

Двое подростков из села Тут-Халтуй Ононского района Забайкалья попытались ограбить 83-летнего пенсионера и во время ограбления убили его. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление произошло в ночь на 14 августа. Они знали, что у пенсионера в распоряжении есть около 100 тысяч рублей. Подростки 17-ти и 19-ти лет проникли в дом и задушили спящего хозяина подушкой. После они забрали деньги и покинули место преступления. На вырученные деньги они приобрели новые телефоны, одежду и алкоголь.

Глава села обнаружил тело погибшего спустя несколько дней после убийства. Следователям удалось задержать подозреваемых спустя два дня. Подозреваемые сознались в преступлении. Против них завели уголовное дело.