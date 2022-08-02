Подруга расчлененного под Петербургом мужчины предположила, что его убили из-за ревности

Останки мужчины, пропавшего в Санкт-Петербурге, после двух недель поисков нашли в лесу. Убийца расчленил труп, а орудия преступления выбросил в реку Ижору, сообщили в региональном главке МВД.

В полиции уточнили, что об исчезновении 43-летнего погибшего правоохранителям сообщила его дочь. По словам девушки, отец 12 июля сказал ей, что едет на такси, и больше не выходил на связь. По факту случившегося возбудили дело об убийстве.

Подозреваемого в расправе над пропавшим мужчиной задержали 1 августа в квартире в Тосненском переулке в городе Колпино. Ему 42 года. Ранее уже был судим. По данным следователей, предполагаемый убийца зарезал потерпевшего кухонным ножом во время ссоры. Тот умер на месте преступления. После, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело убитого, вывез и закопал останки в лесу у деревни Черное Волосовского района Ленобласти.

Знакомая погибшего мужчины в беседе с «360» рассказала, что у него не было родственников, кроме дочери. По ее словам, убитый был знаком с девушкой подозреваемого. В связи с этим она предположила, что мотивом убийства могла стать ревность, хотя погибший и эта девушка просто были старыми друзьями.

По словам приятеля погибшего, мужчина был у него в гостях под Петербургом, потом сказал, что ему надо ехать в Колпино, чтобы сделать справку для бесплатного проезда в транспорте, и перестал выходить на связь.

«Он один раз мне еще позвонил. Несколько дней я вообще не беспокоился, думал, что он поехал к своей женщине», — добавил собеседник «360».

Расследование преступления продолжается.