Убили главного редактора газеты в Тульской области

В Тульской области в городе Узловая убили редактора районной газеты «Знамя» Сергея Ванеева. Мужчина скончался от ножевых ранений. Об этом сообщил СК по Тульской области.

Убийство не связано с профессиональной деятельностью Ванеева. Мужчину убили в результате бытового конфликта в одном из общежитий города Узловая.

«Днем 5 декабря 27-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поругался с потерпевшим и нанес несколько ножевых ударов в грудную клетку. От полученных ран мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Подозреваемый сам вызвал полицию и сейчас дает показания следователям.

Сергей Ванеев более 25 лет возглавлял районную газету «Знамя».