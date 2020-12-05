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    05 декабря 2020, 20:53

    Убили главного редактора газеты в Тульской области

    Екатерина Шамина

    В Тульской области в городе Узловая убили редактора районной газеты «Знамя» Сергея Ванеева. Мужчина скончался от ножевых ранений. Об этом сообщил СК по Тульской области.
    Убили главного редактора газеты в Тульской области

    Убийство не связано с профессиональной деятельностью Ванеева. Мужчину убили в результате бытового конфликта в одном из общежитий города Узловая.

    «Днем 5 декабря 27-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поругался с потерпевшим и нанес несколько ножевых ударов в грудную клетку. От полученных ран мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    Подозреваемый сам вызвал полицию и сейчас дает показания следователям.

    Сергей Ванеев более 25 лет возглавлял районную газету «Знамя».