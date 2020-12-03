Мужчина убил прикованную к постели жену, «чтобы не мучилась». Милосердие как мотив не спасет от тюрьмы

В Иркутской области мужчина задушил больную жену, «чтобы не мучилась». Он ухаживал за ней сам, но лучше ей не становилось, а в хоспис отдавать ее он не хотел. Теперь мужчину ждет суд и, вероятно, тюрьма.

В 2018 году жительница Шелеховского района Иркутской области перенесла инфаркт головного мозга. После этого она осталась лежачей больной и получила инвалидность I степени. Вместе с ней жили ее дети и 51-летний супруг, заботившийся о семье. Спустя год, в декабре 2019-го, он задушил женщину шнуром от сотового телефона.

На допросах сам мужчина говорил, что жена сильно мучилась и он убил ее из сострадания, чтобы облегчить ее участь. Он также признался, что устал за ней ухаживать. При этом отдавать женщину в специальные учреждения, где ей могли бы оказать необходимый уход и поддержку, например в хоспис или в дом инвалидов, мужчина по каким-то причинам не хотел.

Скрываться после убийства он не стал, так что полиция очень скоро его задержала. Расследование по делу шло почти год, сейчас его передали в суд. Мужчину обвиняют по части второй статьи 105 УК РФ «Убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Адвокат Вадим Кутиков объяснил «360», что вероятность того, что мужчине «скостят» срок из-за мотива сострадания, невелика. Тот же факт, что женщина была инвалидом, является отягчающим обстоятельством, так как она не могла оказать сопротивления.

«Если у них были хорошие, доверительные отношения и если она страдала от неизлечимой болезни, сама его попросила ее убить, чтобы облегчить и ей страдания, и ему страдания, потому что он ухаживал, то нужно квалифицировать преступление как простое убийство и учесть в качестве смягчающего обстоятельства совершение преступления в силу тяжелых жизненных обстоятельств и по мотиву сострадания», — уверен Кутиков.

Тем не менее практики по подобным преступлениям на почве «сострадания» или «милосердия» в России практически нет. Определить, могла ли женщина сама попросить мужчину убить ее, может только следствие — в основном, опрашивая свидетелей. Пока же рассмотрением дела будет заниматься суд. В том случае, если смягчающих обстоятельств он не найдет, мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сказал адвокат.