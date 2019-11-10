«Убил и не понял». Криминалист — о методе Олега Соколова
«Когда человек хладнокровно кого-то убивает, но все это планирует, он это осуществляет не в своей квартире, уверяю вас. Это происходит где-то в другом безлюдном месте, где уже проще избавиться от тела. Или просто банально закопать или спустить в речку или пруд с каким-то грузом, то есть просто избавиться от улик. Есть такая поговорка — нету тела, нету дела», — рассказал Игнатов.
Возможно, он переборщил со своим садизмом, возможно, он начал избивать девушку без умысла убить, затем это произошло в более серьезные формы и он просто уже не отдавал отчет своим действиям. Он убил и не понял, что убилМихаил Игнатов.
Криминалист рассказал, что убийцы так не избавляются от тела. Обычно это происходит в каком-то безлюдном месте, а то, что сделал Соколов, «нормальный человек никогда не сможет воспринимать». Он уверен, что психиатрическая экспертиза обнаружит отклонения в поведении Соколова.
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«То, что он был в состоянии невменяемости, это можно смело сказать», — подчеркнул Игнатов.
Он выразил мнение, что человек не может совершить убийство столь жестоко, если раньше не проявлял агрессию. По мнению Игнатова, если бы к поведению Соколова присмотрелись бы получше, преступления могло бы не быть.
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«Я не думаю, что у него это случилось первый раз, спонтанно и сразу так жестоко. Я слышал, что на него и раньше поступали сигналы, что он избивал девушек, женщин, на него писали заявления в отделение полиции, и никто никаких мер не принял. Он понял и уверовал в свою безнаказанность, неуязвимость, и это привело к такому тяжкому последствию. Если бы его после первого заявления привлекли к ответственности, хотя бы к небольшой ответственности, он бы уже не совершил подобного преступления», — заметил Игнатов.
63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью при попытке утопить отчлененные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, сейчас он госпитализирован с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку.
Известно, что Соколова и Ещенко связывали романтические отношения. 10 лет назад другая девушка уже писала на него заявление из-за жесткого избиения и угроз.
В отношении Соколова возбуждено уголовное дело об убийстве.