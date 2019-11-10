Преподаватель из СПбГУ Олег Соколов мог убить Анастасию Ещенко спонтанно, обстоятельства убийства не похожи на то, что историк планировал преступление. Такое мнение «360» выразил криминалист Михаил Игнатов.

«Когда человек хладнокровно кого-то убивает, но все это планирует, он это осуществляет не в своей квартире, уверяю вас. Это происходит где-то в другом безлюдном месте, где уже проще избавиться от тела. Или просто банально закопать или спустить в речку или пруд с каким-то грузом, то есть просто избавиться от улик. Есть такая поговорка — нету тела, нету дела», — рассказал Игнатов.

Возможно, он переборщил со своим садизмом, возможно, он начал избивать девушку без умысла убить, затем это произошло в более серьезные формы и он просто уже не отдавал отчет своим действиям. Он убил и не понял, что убил Михаил Игнатов.

Криминалист рассказал, что убийцы так не избавляются от тела. Обычно это происходит в каком-то безлюдном месте, а то, что сделал Соколов, «нормальный человек никогда не сможет воспринимать». Он уверен, что психиатрическая экспертиза обнаружит отклонения в поведении Соколова.

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«То, что он был в состоянии невменяемости, это можно смело сказать», — подчеркнул Игнатов.

Он выразил мнение, что человек не может совершить убийство столь жестоко, если раньше не проявлял агрессию. По мнению Игнатова, если бы к поведению Соколова присмотрелись бы получше, преступления могло бы не быть.

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«Я не думаю, что у него это случилось первый раз, спонтанно и сразу так жестоко. Я слышал, что на него и раньше поступали сигналы, что он избивал девушек, женщин, на него писали заявления в отделение полиции, и никто никаких мер не принял. Он понял и уверовал в свою безнаказанность, неуязвимость, и это привело к такому тяжкому последствию. Если бы его после первого заявления привлекли к ответственности, хотя бы к небольшой ответственности, он бы уже не совершил подобного преступления», — заметил Игнатов.

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью при попытке утопить отчлененные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, сейчас он госпитализирован с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку.

Известно, что Соколова и Ещенко связывали романтические отношения. 10 лет назад другая девушка уже писала на него заявление из-за жесткого избиения и угроз.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело об убийстве.