Убийцы Михаила Круга снова пойдут под суд

Шесть членов банды «Тверские волки», застрелившей певца Михаила Круга, будут судить за расправу над тремя бизнесменами и криминальным авторитетом из чеченской диаспоры. О преступлениях стало известно в ходе расследования убийства шансонье.

Материалы об особо тяжких преступлениях поступили в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу. Обвиняемыми по делу являются шесть членов ОПГ «Тверские волки». Трое из них — Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков — работали киллерами в этой банде.

По данным следствия, убийства были совершены в 2000-х годах. Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Трое других были заказчиками преступлений. Один из них признал свою вину частично, двое других ее полностью отрицают, уточнила Lenta.ru.

Новые эпизоды преступной деятельности банды вскрылись в ходе расследования убийства певца Михаила Круга. Он был застрелен ночью в июле 2002 года в своем доме в Твери. Налет на дом артиста, по версии следствия, заказал лидер «Тверских волков» Александр Костенко. Преступники планировали, что ограбят дом шансонье, после чего тот обратится к Костенко за помощью и за это будет платить ему часть гонораров с концертов. Но все пошло иначе. Круг вернулся домой раньше, чем думали члены ОПГ.