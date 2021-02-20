Убийцу женщины и ее дочери из Нижнего Тагила нашли в колонии

Жителя Нижнего Тагила обвинили в убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери. Ему вменяют еще несколько преступлений. Ранее мужчина уже был судим.

Следствие выяснило, что в октябре 2018 года в одной из квартир по Ленинградскому проспекту пьяный 35-летний местный житель «на почве личной неприязни» напал с ножом на хозяйку жилья. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

36-летняя женщина скончалась от нескольких ударов оружием в грудь и шею. После этого обвиняемый изнасиловал ее 12-летнюю дочь и задушил ребенка шнуром от утюга. Из квартиры злоумышленник похитил ноутбук и планшет, принадлежавшие его жертве.

В ходе расследования сотрудники ведомства допросили свыше 1,3 тысячи человек в качестве свидетелей.

«Об объеме проведенных мероприятий говорит хотя бы тот факт, что у 14 тысяч человек были отобраны образцы для сравнительного генетического исследования с изъятыми в ходе осмотра места происшествия следами», — подчеркнули в СК.

В совершении преступления заподозрили 35-летнего мужчину, который на тот момент сидел в одной из исправительных колоний Свердловской области. Он признался в содеянном. Жителю Нижнего Тагила предъявили обвинения в убийстве двух лиц, изнасиловании малолетнего и краже.