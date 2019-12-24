Убийцу защищавшего мать подростка приговорили к 20,5 года колонии

Житель Северодвинска Роман Пронин, который убил защищавшего свою маму 15-летнего мальчика, отправится за решетку на 20 лет и шесть месяцев. Такое решение 24 декабря вынес суд.

«Приговором суда Пронину назначено наказание в виде 20,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко. Кроме того, убийцу обязали выплатить компенсацию потерпевшей стороне в размере 1,8 миллиона рублей.

В мае 2017 года, во время пьяного застолья в коммуналке, Пронин напал на свою соседку с ножом и гантелей. Сын женщины вступился за мать, получил три удара гантелей и впал в кому. За жизнь мальчика боролись столичные врачи, однако спасти его не удалось. Подростка посмертно наградили орденом Мужества.

Еще когда школьник был жив, Пронина приговорили к 14,5 года колонии особого режима, однако после смерти пострадавшего приговор отменили. Преступнику предъявили новое обвинение по статье УК РФ «Убийство».