Убийцу восьмилетней девочки на Сахалине приговорили к пожизненному сроку

Суд на Сахалине отправил Игоря Дворникова, который убил и изнасиловал восьмилетнюю девочку в июле 2020 года, за решетку на пожизненное. Его жене дали 15 лет.

«Суд, принимая во внимание мнение гособвинителя, назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания», — сообщила пресс-служба Сахалинского областного суда.

Дворникова признали виновным в убийстве трех человек, так как, кроме девочки, он лишил жизни китайца и женщину, похищении, изнасилованиях, развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Его жена отправится за решетку по обвинению в похищении, подстрекательстве к изнасилованию и убийстве.

Погибшая девочка прошлым летом поссорилась с родителями, ушла из дома в Ново-Александровске и отправилась к подругам в соседний Долинск. По дороге ее подобрали Дворниковы на машине. Они отвезли девочку в лес, где изнасиловали и убили.