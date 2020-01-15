Убийцу своей матери могут принудительно отправить в психиатрическую клинику

Завершилось расследование дела об убийстве женщины в поселке Романовка. Трагедия произошла 13 июня 2019 года. 18-летний молодой человек нанес матери более 30 ударов ножом в районе шеи. Женщина погибла на месте от полученных повреждений.

Сразу после этого парень вошел в комнату брата и попытался нанести ему около 20 ударов ножом, от большей части которых тот сумел уклониться. Задушить брата злоумышленнику также не удалось. Подросток дал отпор и побежал звать на помощь соседей.

В ходе расследования у юноши диагностировали психическое заболевание. В суде решается вопрос о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.