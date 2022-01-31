Убийцу школьницы из Тюменской области приговорили к пожизненному сроку

Свердловский областной суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы за убийство и изнасилование 11-летней девочки в отношении 41-летнего жителя Асбеста Артема Осипова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным по статье УК РФ «Убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями».

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сказано в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Следствие выяснило, что Осипов 12 ноября 2020 года в состоянии наркотического опьянения увидел на улице Челюскинцев в Асбесте 11-летнюю девочку, она продавала газеты. Он заманил ребенка в квартиру, сказав, что купит все газеты.

На самом же деле он изнасиловал ее, при этом снимая весь процесс на видео. После этого преступник задушил школьницу, а ее труп бросил в кустах около дома. После задержания мужчина признался в содеянном.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин, 1980 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу „Осип“. В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свой срок за убийство, грабеж, продажу наркотиков, кражу и разбой он отсидел в ИК-47 города Каменск-Уральский. После освобождения работал в ритуальной фирме.