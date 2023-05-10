Криминал 10 мая 2023, 18:58 Убийцу риелтора из-за ссоры в родительском чате задержали за угрозы судье Осужденного за убийство после ссоры в чате задержали по делу об угрозе судье в Волгограде РИА «Новости»

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Правоохранители задержали жителя Волгограда, который осенью 2022 года получил 11 лет тюремного заключения за убийство отца-одиночки из-за конфликта в родительском чате. На этот раз мужчина угрожал расправиться с судьей, собственной женой и дочерью, сообщила пресс-служба СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, в прошлом году подозреваемый, находясь в одном из следственных изоляторов Волгограда, высказывал в адрес сотрудников угрозы убийством.

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С июля 2022 года по февраль 2023 года он писал бывшей супруге и дочери сообщения с аналогичными угрозами, а в апреле направлял судье федерального суда угрозы о противоправных насильственных действиях.

Согласно данным УФСИН, в октябре 2022 года волгоградец отбывал наказание в колонии строгого режима, потом его перенаправили в другой регион. Мужчина некоторое время назад якобы принимал участие в спецоперации на Украине, после чего вернулся домой и начал угрожать своим родственникам и судье, сообщил ТАСС.

Центральный районный суд признал жителя Волгограда виновным в избиении оппонента после ссоры в родительском чате с его сестрой. После конфликта в чате с риелтором Романом Гребенюком женщина пожаловалась мужу и брату. Последний встретился с Гребенюком, ударил его, после чего тот впал в кому и умер в больнице, не приходя в сознание.