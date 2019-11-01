Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели

Женщины увидели неизвестного мужчину, когда он поднимался на третий этаж. Заметив нож, который он прятал в рукаве куртки, воспитательницы попытались помешать ему пройти к детям. Но злоумышленник толкнул их в сторону. В итоге они побежали на первый этаж за охранником. Но когда сотрудник ЧОП поднялся, было уже поздно. Шестилетний мальчик получил смертельное ранение.

Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре задержали Подробнее

Следователи намерены проверить эту информацию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ведомства Светлану Тарнаеву.

«Воспитательницы находились в группе. По некоторым данным, они пытались помешать нападавшему. Эту информацию проверят», — заявила она.

Проникнувший в детский сад «Сказка» мужчина зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемого в убийстве Дениса Поздеева задержали на месте. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

После того, как подозреваемого увезли на допрос, сотрудники Следственного комитета сообщили, что мужчина ведет себя неадекватно и у него все признаки белой горячки. По словам губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, подозреваемый состоит на учете в наркологии и является хроническим алкоголиком.

Нарьян-Марский городской суд арестовал Поздеева на два месяца по ходатайству следователей. Также стало известно о задержании охранника, который впустил вооруженного ножом мужчину в детский сад. Он принял его за родителя и дистанционно открыл дверь. По факту нападения на детский сад следователи завели еще два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» против работников и охранников учреждения.