Убийцу ребенка лишили жизни в колонии под Курганом

Заключенного нашли на его спальном месте 14 сентября. По предварительным данным, смерть 28-летнего молодого человека — насильственная.

В колонию вызвали сотрудников СК, им предстоит вычислить убийц осужденного. Возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Бурсин.

Правозащитник Александр Андрюков рассказал, что убийство заключенного могло произойти из-за того, что администрация колонии не подумала о последствиях появления мужчины в исправительном учреждении.

Региональная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) намерена провести собственную проверку этого случая 16 сентября, сообщил ТАСС.

Сообщается, что заключенный сидел за убийство своей 10-месячной дочки в одном из районов области в ночь на 6 июня 2018 года. Мужчина устал от плача малышки и несколько раз ударил ее по телу и голове, бросил на пол и лег спать. Вскоре из бани пришла мать и решила покормить дочь. Однако она нашла бездыханное тело. За это молодого человека отправили на 17 лет в колонию строго режима.