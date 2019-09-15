  • Убийцу ребенка лишили жизни в колонии под Курганом

    15 сентября 2019, 13:41

    Алена Макаренко

    Убит заключенный из исправительной колонии № 2 в поселке Просвет Кетовского района в Курганской области. Он ранее лишил жизни девочку. Эту информацию агентству Ura.ru подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

    Заключенного нашли на его спальном месте 14 сентября. По предварительным данным, смерть 28-летнего молодого человека — насильственная.

    В колонию вызвали сотрудников СК, им предстоит вычислить убийц осужденного. Возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Бурсин.

    Правозащитник Александр Андрюков рассказал, что убийство заключенного могло произойти из-за того, что администрация колонии не подумала о последствиях появления мужчины в исправительном учреждении.

    Региональная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) намерена провести собственную проверку этого случая 16 сентября, сообщил ТАСС.

    Сообщается, что заключенный сидел за убийство своей 10-месячной дочки в одном из районов области в ночь на 6 июня 2018 года. Мужчина устал от плача малышки и несколько раз ударил ее по телу и голове, бросил на пол и лег спать. Вскоре из бани пришла мать и решила покормить дочь. Однако она нашла бездыханное тело. За это молодого человека отправили на 17 лет в колонию строго режима.