Убийцу приговорили к колонии спустя 11 лет после преступления в Ставропольском крае

В Ставропольском крае мужчина, едва выйдя из заграничной тюрьмы, окажется уже в российской колонии за убийство, совершенное им 11 лет назад.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, 36-летний житель Георгиевска еще в апреле 2011 года убил из ружья человека в станице Александрийской.

Хотя была известна марка его автомобиля, на котором тот покинул место убийства, оперативно задержать у полиции его не получилось. Поскольку было предположение, что он мог скрыться за границей, мужчина был объявлен международный розыск. Так и оказалось. Будучи уже за границей, он в 2013 угодил в тюрьму за тяжкие преступления.

Сразу после освобождения он решил вернуться в Россию, где его уже ждали. Как только он оказался на территории РФ, мужчина тут же был задержан и отправлен в СИЗО.

Согласно приговору уже российского суда, ближайшие 10 лет он проведет в колонии строгого режима.