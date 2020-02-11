Убийцу полицейского на станции «Курская» отправили в колонию на 18 лет

Нурлана Муратова, которого присяжные признали виновным в убийстве полицейского на станции метро «Курская», приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Решение вынес Мосгорсуд.

23-летний полицейский Андрей Райский погиб 3 сентября 2018 года. По версии следствия, он остановил Муратова, который, как показалось полицейскому, был пьян. Они вместе пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет. Как полагает обвинение, там Муратов выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову, а потом убежал. Райский скончался на месте происшествия.

Муратов является выходцем из Киргизии, он получил гражданство России 12 лет назад, но до сих пор не может говорить на русском и использует переводчика. Сначала он отрицал свою вину, потом дал признательные показания, но после смены адвоката заявил, что признался в убийстве под давлением.

По версии защиты, причиной смерти полицейского стало неосторожное обращение с оружием. Адвокат утверждает, что Муратов ждал полицейского у туалета, но находился в «слепой зоне» и не видел, что происходило «за углом».

Присяжные вынесли обвинительный вердикт, но заметили, что Муратов заслуживает снисхождения.