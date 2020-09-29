Убийцу пятерых человек на Урале не посадят в тюрьму. Его отправят на принудительное лечение

Убившего пятерых человек в Челябинской области признали невменяемым. Мужчину отправят в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

«Согласно заключению экспертов, на момент совершения запрещенного уголовным законом деяния у И. развилось временное психическое расстройство. <…> Суд признал его невменяемым, освободил от уголовной ответственности и назначил применение принудительной меры медицинского характера», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Челябинского областного суда.

Житель Нязепетровска в мае 2019 года зарезал пятерых человек, в том числе четырехлетнего ребенка, в частном доме. Его задержали в день убийства по горячим следам. В доме в момент преступления находился еще один ребенок в коляске. Убийца его не тронул.

Невменяемый мужчина лишил жизни хозяина дома, его сожительницу и друзей, которые пришли к ним в гости. Одна из погибших пришла в этот дом с детьми.