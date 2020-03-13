Убийцу Немцова отправят в тюрьму с самыми жесткими условиями содержания

Банкет, о котором идет речь, проводился во время одного из главных исламских праздников Ураза-байрама. Проверка, которую проводило главное управление ФСИН по Иркутской области в течение месяца, не нашла никаких нарушений. Мероприятие было запланировано с разрешения руководства ИК-3 — заключенным не запрещают отмечать религиозные праздники. Не было на столе и запретной еды — практически все купили в магазине для колонии, а мясо официально передали родственники.

Источник сообщил агентству «Росбалт», что фотографии с праздника представили в сети как небывалое запрещенное пиршество не просто так. Именно в то время решалась судьба Дадаева — его хотели перевести в колонию тюремного типа, однако решение обжаловали. Тогда снимки и попали в интернет, после чего Иркутский областной суд оставил перевод в колонию тюремного типа в силе для убийцы Немцова.

Пока неизвестно, в какую именно крытую колонию переведут арестанта. По информации источника агентства, ФСИН планирует отправить его в колонию тюремного типа в Минусинске.

Поводом для того, чтобы потребовать перевод в эту тюрьму, по информации источника, стали постоянные нарушения режима. Собеседник рассказал, что их выносили заключенному из-за того, что он отказывался давать показания с полиграфом.