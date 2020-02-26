Убийцу Немцова оставили в тюрьме как злостного нарушителя порядка

Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, попытался отменить решение о его переводе в тюрьму, но безуспешно. Куйбышевский суд оставил мужчину на три года в тюрьме.

В пресс-службе Иркутского областного суда рассказали, что Дадаева перевели из исправительной колонии строгого режима в тюрьму по обращению администрации учреждения, где тот отбывал наказание. В колонии заявили, что Дадаев злостно нарушал установленный порядок отбывания наказания, характеризовался отрицательно и имел неснятые и непогашенные взыскания.

Куйбышевский районный суд удовлетворил заявление исправительной колонии о переводе Дадаева на три года в тюрьму, но осужденный попытался это решение отменить.

«Решение суда было обжаловано. Сегодня Иркутский областной суд, рассмотрев данный материал в апелляционном порядке, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе суда.

Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в убийстве Бориса Немцова. Он отбывал наказание в иркутской исправительной колонии № 3, потом его перевели в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска как злостного нарушителя режима.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Кроме Дадаева, суд признал виновными Анзора Губашева, его брата Шадида, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева. Они получили сроки от 11 до 19 лет.