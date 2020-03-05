Убийцу мужа-тирана в Тамбове не стали сажать в тюрьму

В мае 2019 года муж осужденной ушел в запой. В ходе ссоры 39-летняя женщина стала бить его по голове металлическим прутом. Муж скончался на месте от полученных травм. Тело и орудие убийства женщина пыталась утопить в реке, сообщил сайт «Русская планета».

Супруги прожили вместе около 19 лет, в течение которых мужчина регулярно поднимал руку на членов семьи. Несколько раз его привлекали к административной ответственности.

Как сообщил сайт Znak.com, судебная психиатрическая экспертиза признала, что женщина совершила убийство в состоянии аффекта. Его причиной стала длительная психотравмирующая ситуация из-за жестокости супруга.