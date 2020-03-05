Убийцу мужа-тирана в Тамбове не стали сажать в тюрьму
Суд назначил жительнице Тамбова, убившей мужа в состоянии аффекта, 1,5 года исправительных работ. Как сообщил OnlineTambov, погибший многие годы регулярно избивал жену и детей.
В мае 2019 года муж осужденной ушел в запой. В ходе ссоры 39-летняя женщина стала бить его по голове металлическим прутом. Муж скончался на месте от полученных травм. Тело и орудие убийства женщина пыталась утопить в реке, сообщил сайт «Русская планета».
Супруги прожили вместе около 19 лет, в течение которых мужчина регулярно поднимал руку на членов семьи. Несколько раз его привлекали к административной ответственности.
Как сообщил сайт Znak.com, судебная психиатрическая экспертиза признала, что женщина совершила убийство в состоянии аффекта. Его причиной стала длительная психотравмирующая ситуация из-за жестокости супруга.