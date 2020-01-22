    22 января 2020, 12:24

    Убийцу хаски из Нижнего Новгорода приговорили к 300 часам общественных работ

    Александра Ломейко

    Житель Нижнего Новгорода убил хаски на глазах хозяйки. Суд признал его виновным и наказал 300 часами общественных работ. У самого мужчины тоже есть собака.
    Убийцу хаски из Нижнего Новгорода приговорили к 300 часам общественных работ

    Сибирского хаски убили в июле 2018 года в Кстовском районе города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. Домашнее животное получило два удара ножом.

    Суд выяснил, что собака выбежала навстречу гулявшему с чау-чау местному жителю. Хозяйка успела зафиксировать хаски за ошейник, но встретившийся ей собачник достал нож и пырнул пса.

    «Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 70 тысяч рублей. <…> Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.

    В отношении 48-летнего нижегородца вынесли обвинительный приговор. Кстовский городской суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб. Мужчине придется искупить свой поступок общественными работами.

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