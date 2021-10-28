Убийцу главы УФСИН Забайкалья отправили на 18 лет в колонию

Суд приговорил сторожа охотничьего хозяйства Николая Макарова к 18 годам колонии строгого режима за убийство главы УФСИН Забайкалья Евгения Шихова и бизнесмена Виталия Раздобреева. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

«Он признан виновным в убийстве двух человек. Приговором суда Макарову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в пресс-службе ведомства.

Следователи и суд установили, что 24 апреля 2021 года на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе пьяный Макаров начал палить из ружья в двух мужчин. От полученных ранений глава УФСИН по региону умер на месте, а бизнесмен — по дороге в больницу. После расправы сторож угрожал убийством еще одному человеку. Свою вину 62-летний Макаров не признал.

Во время расследования сотрудники СК опросили более 50 человек, назначили более 20 судебных экспертиз и восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа. Макарову провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.