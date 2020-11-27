Убийцу двух пенсионеров осудили на 20 лет в Волгоградской области

В Волгоградской области убийца двух пенсионеров на 20 лет отправится в колонию строгого режима.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на прокуратуру региона, вступил в силу приговор Волгоградского областного суда в отношении 48-летнего злоумышленника, жестоко расправившегося с двумя пенсионерами 18 лет назад.

В мартовский вечер 2002 года, приехав со своей знакомой из Иркутска в город Котельниково, он постучал в калитку дома возле станции с просьбой о ночлеге. Когда гостивший у своей 89-летней сестры 84-летний пенсионер впустил пару в дом, незваный «гость» найденной в коридоре металлической кочергой убил сначала старика, нанеся ему свыше 15 ударов по голове и телу, а затем таким же образом расправился с вышедшей на шум хозяйкой дома.

Сняв с руки убитой пенсионерки золотое кольцо стоимостью 10 тысяч рублей, грабители ретировались. Лишь спустя 18 лет удалось доказать причастность мужчины к двойному убийству.

После того, как Волгоградским областным судом он был бы приговорен к 20 годам колонии, обвиняемый подал апелляцию, но третьим апелляционным судом приговор оставлен без изменения.