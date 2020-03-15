Убийцу девочки нашли через 16 лет

Следователи нашли убийцу девочки, пропавшей еще в 2004 году. В исчезновении ребенка подозревают 41-летнего мужчину.

«24 июня 2004 года 4-летняя девочка пропала с территории базы отдыха „Утулик“ в Слюдянском районе Иркутской области. Следователями СК России в ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых лет было возобновлено производство предварительного следствия», — рассказали в СК области.

Следователям удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по этому уголовному делу. В результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий мужчину задержали.

«Находясь в состоянии опьянения, он сел за руль автомобиля. В какой-то момент он предложил товарищам проехать в район базы отдыха „Утулик“, где по пути им встретилась потерявшаяся девочка», — рассказал подозреваемый.

По его словам, он посадил ребенка в салон. Пока все допивали водку, он убил ребенка, отвез тело в лес и там закопал.

Расследование происшествия продолжается. Мужчину отправили под стражу.