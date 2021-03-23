Убийцу 13-летней Лизы Черновой посадили на 24 года. Видео

Жителя Котовска в Тамбовской области приговорили к 24 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 13-летней школьницы Лизы Черновой. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Школьница Лиза Чернова пропала после того, как 7 марта 2020 года отправилась на дискотеку в село Бокино. По подозрению в причастности к ее исчезновению задержали 36-летнего жителя Котовска. Следствие выяснило, что в тот же день, когда исчезла школьница, мужчина, проезжавший на Kia Ceed вечером по одной из улиц села, заметил девочку, избил ее, силой затолкал в машину, отвез в безлюдное место, где изнасиловал и задушил. Тело школьницы обвиняемый отвез в Котовск и закопал в лесу.

Мужчина изначально отказывался признаваться в содеянном. Он в том числе заявлял, что сбил школьницу, а потом решил, что она умерла, и якобы сбросил тело в реку. Подозреваемый несколько раз менял свои показания. Однако ни одна из версий, которые он выдвигал, не подтвердилась.

Ранее в Курганской области опекуншу заподозрили в истязании 12-летней девочки.