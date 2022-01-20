Убийце омского футболиста дали пожизненный срок

Омский областной суд вынес приговор Георгию Легачеву, которого обвинили в убийстве футболиста клуба «Иртыш» Егора Дробыша. Его признали виновным и отправили в колонию пожизненно.

Также наказание определили и для второго фигуранта дела — Александра Нагорнюка.

«Сегодня приговором суда Нагорнюку назначено наказание в виде шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, Легачеву — пожизненное лишение свободы», — сказано в сообщении СУ СК РФ по Омской области.

Их признали виновными по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем».

Следствие выяснило, что уже судимый за убийство 31-летний Легачев и трижды отбывавший наказание за кражи 34-летний Нагорнюк ночью 27 января 2021 года увидели на улице Магистральной в Омске двух молодых людей с пакетом и телефоном и решили ограбить их.

«С этой целью обвиняемые напали на потерпевших, при этом Легачев нанес удары складным ножом в спину, причинив смертельные ранения сердца 21-летнему спортсмену, а также несколько раз ударил ножом в грудь его 22-летнего друга, тяжело ранив», — добавили в СК.

Пострадавшие выбежали на дорогу и позвали на помощь. Однако Дробыш скончался на месте, его друг выжил, хотя и находился долгое время в тяжелом состоянии.