Убийцам многодетной матери из Псебая огласили приговор

Мостовской районный суд Краснодарского края определил судьбу молодых людей, которые в мае 2018 года изнасиловали и убили в краснодарском поселке мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Их вину сочли доказанной, сообщил корреспондент «360».

Суд назначил Савелию Никифорову наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Несовершеннолетнего М. Бондаренко ждет девять лет и 11 месяцев лишения свободы. Сначала он будет отбывать наказание в воспитательной колонии а когда ему исполнится 18 лет, его переведут в колонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Супруг убитой ими женщины Алексей Дмитриев ждал для преступников максимально строгого наказания.

Молодых людей обвинили в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. На момент совершения преступления одному из них было 16 лет, второму — 20. Оба признаны вменяемыми. Проведенная экспертиза установила, что в состоянии аффекта ни Бондаренко, ни Никифоров не находились.

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Наталью Дмитриеву изнасиловали в ночь на 14 мая недалеко от дома. Чтобы скрыть содеянное, молодые люди решили ее убить, а тело спрятали в кустах.

Первое заседание по делу состоялось в январе 2019 года. Его сделали выездным из-за большого числа свидетелей: их набралось около 60 человек.