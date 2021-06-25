Убийцам матери-одиночки из-за Аudi вынесли приговор на Урале

Свердловский областной суд вынес приговор троим жителям Челябинска по делу об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. О вынесении приговора сообщили в региональном СУ СК РФ.

Фигурантами дела были Екатерина Меньшикова, Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев. В зависимости от роли каждого они были признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и ряде других преступлений.

По решению суда Меньшикова получила 17 лет тюрьмы с ограничением свободы на два года, Федоровича и Ахметвалиева отправили за решетку на 20 лет. Отбывать наказание они будут в колониях особого, общего и строгого режимов.

Кроме того, фигуранты должны будут выплатить компенсацию морального ущерба родственникам убитой. С Федоровича и Ахметвалиева взыскали по два миллиона рублей, с Меньшиковой — 1,5 миллиона.

По данным следствия, в сентябре 2019 года подсудимые похитили в Копейске мать Меньшиковой. Женщину увезли в садоводство, где вымогали деньги. Но самым резонансным преступным эпизодом стало разбойное нападение и убийство молодой матери-одиночки Ксении Каторгиной, которая продавала свою машину Audi Q5.

Во время встречи подсудимые зарезали женщину ножом, а тело скинули в колодец. Иномарку подсудимые продали. Участников преступления задержали в Копейске Челябинской области 14 и 15 октября 2019 года.