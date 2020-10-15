Убийца школьницы из Домодедова показал, где спрятал ее тело

Подозреваемый в убийстве школьницы молодой человек во время следственного эксперимента показал, где спрятал ее тело. Видео опубликовал Следственный комитет.

Тело 15-летней девочки обнаружили в канализационном колодце. О пропаже подростка накануне заявила ее мать — школьница не вернулась домой.

Следствие считает, что 20-летний подозреваемый гулял вместе с девочкой в одном из скверов в Домодедове. Между молодыми людьми возникла ссора. Парень изнасиловал свою жертву, задушил и сбросил ее в канализацию.

После задержания подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что именно произошло. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: об изнасиловании несовершеннолетней и убийстве.

Девятиклассница пропала 10 октября. В ее поисках участвовали волонтеры.