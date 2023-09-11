Криминал 11 сентября 2023, 21:59 Убийца россиянки в Канаде сядет в тюрьму до конца жизни Spb.kp.ru: убийцу россиянки в Канаде могут отправить на пожизненное РИА «Новости»

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Убийство россиянки произошло в канадской провинции Онтарио в конце августа. Жертвой стала 43-летняя Марина Наголия, которая работала администратором в медицинской клинике. Об этом сообщил сайт Spb.kp.ru.

По данным журналистов, перед своей гибелью она вернулась из отпуска с Кубы со своей дочерью. Вместе сними отдыхал 35-летний любовник россиянки — выходец из Ирана.

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Наголия давно жила в Канаде, несколько раз была замужем, воспитывала дочь. С иранцем она познакомилась в баре, где он работал.

Позже Марина рассказала подругам, что уличила Даниила в употреблении запрещенных веществ. Она решила с ним расстаться, но тот не отставал и сильно ревновал ее.

В итоге, иранцу удалось напроситься в отпуск с Мариной. Предположительно, сожитель расправился с россиянкой сразу после возвращения в Канаду. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. Теперь правоохранители надеются добиться пожизненного лишения свободы для иранца.

Ранее в Аргентине погибла россиянка, которая приехала в страну на роды. Полиция подозревает ее мужа в причастности к убийству. Родственники погибшей заявили, что незадолго до смерти женщина жаловалась на своего супруга.