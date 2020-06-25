Убийца педофила из Уфы попросил простых людей решить его судьбу

Уфимец Владимир Санкин, который в январе 2020 года убил предполагаемого педофила, попросил о суде присяжных. Он уверен, что его судьбу должны решить простые люди.

Желание Санкина поддержали и его адвокаты. Защитница Виктория Каратаева считает, что дело Санкина вызвало широкий резонанс, поэтому было бы логично, чтобы общественность вынесла вердикт.

«У всех есть дети, и поэтому мы с нашим подзащитным решили, что его судьбу должны решать простые люди», — сказала Каратаева ГТРК «Башкортостан».

Пока же Санкину 23 июня продлили домашний арест еще на три месяца. Он надеется, что это временно и в конце концов его ждет оправдательный приговор. Мужчина уверяет, что не мог поступить иначе, потому что защищал детей.

Его обвиняют в убийстве 54-летнего Владимира Зайцева и разбое. Следователи полагают, что 30 января к Санкину подбежали два знакомых подростка, один из которых рассказал, что их домогался мужчина. Санкин пошел в квартиру к предполагаемому педофилу, между мужчинами вспыхнул конфликт. Потерпевший получил травмы и скончался от них по пути в больницу. Также следователи считают, что Санкин похитил у мужчины 1,5 тысячи рублей, напомнил сайт kp.ru.