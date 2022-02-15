Убийца мужчины и его матери предстанет перед судом в Иркутской области

Житель Иркутской области крепко выпил и убил своего знакомого во время ссоры. Затем он расправился с матерью своей жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Теперь мужчине предстоит ответить на вопросы суда.

«Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление“» — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации следствия, обвиняемый в ночь на 12 августа 2021 года выпивал в доме своего знакомого. Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого один из них ударил другого молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«С целью скрыть преступление злоумышленник напал на находившуюся в доме мать потерпевшего, нанеся ей многочисленные удары молотком по голове и телу. Трупы погибших перенес в подполье сарая на территории домовладения», — уточнили в надзорном ведомстве.

В течение дня мужчина держал в доме несовершеннолетнюю внучку убитой. Он повесил на дверь навесной замок, чтобы соседи думали, что внутри никого нет. В итоге преступника задержали правоохранители, которые освободили девочку.

Задержанный оказался ранее судимым за убийство. Расправа над знакомым и его матерью произошла в городе Тайшет.