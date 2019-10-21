Убийца Лизы Киселевой признал вину

Михаилу Туватину, задержанному по подозрению в убийстве девятилетней Лизы Киселевой, предъявили обвинение. Он признал вину, сообщили в Следственном комитете.

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Следователи предъявили обвинение Михаилу Туватину — подозреваемому в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. Свою вину ранее судимый мужчина признал полностью. В ходе проведения проверки показаний на месте Туватин подробно рассказал об обстоятельствах преступления, передает сайт Следственного комитета.

9 октября девятилетняя Лиза Киселева вышла из дома в школу, но до учебного заведения не дошла. Девочку искал весь город. 10 октября люди обнаружили задушенного ребенка возле гаражей. В тот же день задержали Туватина — 35-летнего неоднократно судимого жителя Саратова. Он рассказал, что убил ребенка, потому что девочка могла рассказать о гараже, который он присвоил.

После задержания Туватина весь город вышел на улицы и требовал от полиции выдать предполагаемого убийцу.

Похороны Лизы Киселевой прошли 13 октября. Проститься с ней пришли сотни человек.