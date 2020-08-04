Убийца и грабитель напал на пятиклассницу из Химок
Днем 3 августа в дежурную часть обратилась 44-летняя жительница Химок. Она рассказала, что на ее 11-летнюю приемную дочь напали в Дмитровском городском округе.
Все произошло 2 августа, после 22:00. Неизвестный у дома № 17 на улице Мира подверг девочку насильственным действиям сексуального характера.
Представители правоохранительных органов выехали на место происшествия. Его осмотрели сотрудники уголовного розыска, руководство местного УМВД, криминалист, следователи и другие специалисты.
После дальнейшего расследования полиция по горячим следам задержала 43-летнего мужчину. Его доставили в следственный отдел Дмитрова. Известно, что задержанный родом из Тверской области. Он нигде не работает, ранее был судим за убийство, разбой, ограбления. В его отношении возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».