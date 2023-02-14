Криминал 14 февраля 2023, 22:13 Убийца двух человек в Красном Селе получил 23 года в колонии строгого режима Прокуратура: убившего двух человек Абдуллаева приговорили к 23 годам колонии в Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суд огласил приговор Азизу Абдуллаеву, который зарезал двух человек в квартире в Красном Селе. Об этом прокуратура Санкт-Петербурга сообщила в Телеграм-канале.

Установлено, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2021 года обвиняемый находился в одной из квартир в доме № 13 по улице Суворова в Красном Селе. Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина шесть раз ударил знакомого ножом в жизненно важные органы.

Реклама

А также от рук Абдуллаева погибла хозяйка квартиры. Она получила одно ножевое ранение в шею. После этого преступник напал на сына женщины, ударив его восемь раз ножом. Врачи смогли спасти ему жизнь.

Реклама

От полученных травм 23-летний мужчина и 49-летняя женщина скончались на месте. Судья признал Азиза Абдуллаева виновным и назначил ему наказание в виде 23 лет в колонии строгого режима.