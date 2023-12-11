Криминал 11 декабря 2023, 15:24 Убийца депутата Галины Старовойтовой попросил об условно-досрочном освобождении Исполнитель убийства депутата Старовойтовой Виталий Акишин попросил об УДО РИА «Новости»

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от наказания за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Виталия Акишина приговорили к 23,5 года колонии строгого режима 30 мая 2005 года. Ему вменили убийство Галины Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника Руслана Линькова. Мужчина заявил, что отбыл две трети наказания с хорошими характеристиками. В тюрьме он участвовал в общественной жизни и благотворительности, получал поощрения и благодарности. Ему заменили часть наказания на принудительные работы.

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«Материалы переданы судье, к производству пока не приняты», — сообщили в суде.

Его подельник Юрий Колчин просил об УДО в 2018 году, но ему отказали. Галина Старовойтова умерла 20 ноября 1998 года. Ее застрелили в подъезде дома на набережной канала Грибоедова. Помощник депутата тоже получил ранение, но выжил. В честь погибшей в Санкт-Петербурге учредили две правительственные стипендии, а ее приемную на Большой Морской улице превратили в музей.