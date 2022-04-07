Убийца американки под Нижним Новгородом получил 24 года тюрьмы

Суд приговорил обвиняемого в убийстве американской студентки Кэтрин Сироу в Нижегородской области к 24 годам колонии общего режима. Об этом написал РЕН ТВ.

Родители девушки на оглашение приговора не прилетели. Представитель семьи погибшей Антон Бехметьев рассказал, что они хотели пожизненного наказания для душегуба.

Девушка пропала в июне 2021 года. Перед исчезновением она успела отправить маме СМС, в котором сообщила, что едет в машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят. В СК сообщили, что девушка тогда пыталась поймать попутку. Остановился мужчина, который предложил ее довезти, но вывез в безлюдное место.

Подозреваемый на допросе рассказал, что изнасиловал американку, а потом зарезал ее и похитил 83 тысячи рублей. Тело спрятал в лесополосе, где его и нашли.

Задержанный ранее уже неоднократно был судим. На одном из сайтов знакомств нашли его анкету, в которой он умолчал о своем криминальном прошлом. СМИ писали, что на этом же сайте была зарегистрирована и Сироу.

Кэтрин Сироу приехала в Россию из США в 2018 году. Американка жила в городе Боре, где снимала квартиру и училась в вузе. В прошлом девушка служила в американской пехоте.