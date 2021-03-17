Убийца адвоката в Уфе задолжал почти 50 миллионов рублей

Подозреваемый в убийстве адвоката в центре Уфы был бизнесменом — его компания занималась разработкой карьеров. Он задолжал почти 50 миллионов рублей, поэтому суд постановил продать один из заводов, чтобы погасить долг. Но завод терял в цене и никто его не хотел покупать. Началась процедура банкротства. Убитый юрист был представителем одного из кредиторов.

Компания Станислава Яшина занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина. Однако к 2017 году он накопил долгов почти на 50 миллионов рублей. Его признали банкротом.

Как следует из материалов Арбитражного суда Башкортостана, несколько лет назад бизнес перехватила жена предполагаемого убийцы, но у нее тоже не вышло спасти дело. 17 сентября состоялось очередное заседание суда, но его перенесли через несколько минут после начала. После этого на улице Пушкина в Уфе началась резня.

Кровавая разборка произошла сегодня днем в центре столицы Башкирии. Она попала на видео. На кадрах видно, как один мужчина несколько раз бьет ножом другого, который лежит на проезжей части, и уходит.

Оказалось, что убитый — адвокат. Позже в СУ СК России по республике рассказали, что подозреваемого в преступлении задержали неподалеку от места преступления. В ведомстве подтвердили, что конфликт произошел из-за судебного разбирательства, в котором мужчины были оппонентами. Свидетельница преступления рассказала «360», что спасти адвоката было невозможно — первые удары ножом он получил в машине, после чего он выбежал из нее и упал на дорогу, где его ударили еще несколько раз.

СМИ писали, что предполагаемый убийца пытался покончить с собой, но его спасли и увезли в больницу.