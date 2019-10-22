  • Убийца 12-летней девочки в Забайкалье получил пожизненный срок

    22 октября 2019, 14:21

    Ирина Нагайникова

    Забайкальский суд приговорил ранее судимого Алексея Фирулева к пожизненному заключению, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу СК.

    По данным следствия, в октябре 2018 года мужчина убил 12-летнюю девочку и оставил тело на автостоянке, где он работал. Там и нашли тело жертвы.

    Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Фирулев отдает отчет в своих действиях и может нести за них ответственность. Свою вину мужчина не признал.