Убийца 12-летней девочки в Забайкалье получил пожизненный срок

По данным следствия, в октябре 2018 года мужчина убил 12-летнюю девочку и оставил тело на автостоянке, где он работал. Там и нашли тело жертвы.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Фирулев отдает отчет в своих действиях и может нести за них ответственность. Свою вину мужчина не признал.