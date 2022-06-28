Убийц-похитителей из Свердловской области приговорили к заключению

Жителей Каменска-Уральского Свердловской области Андрея Иванникова и Алексея Малыгина приговорили к заключению за похищение и убийство незнакомого мужчины. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Убийство злоумышленники совершили с особой жестокостью. Свердловский областной суд приговорил их к 16 и 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих местных жителей», — сообщили в ведомстве.