Убийство жителя Пензенской области произошло в доме, хозяин которого спал

Убийство жителя села Архангельское произошло в доме, хозяин которого спал. Гости пришли к приятелю для совместного распития спиртных напитков, написало ИА «Пенза-Пресс».

Когда хозяин дома уснул, двое его знакомых поссорились, у них завязалась драка. Один из мужчин взял нож и ударил оппонента в шею. Потерпевший скончался на месте. Виновный смерти собутыльника получил девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.